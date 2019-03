Le centre de formation de Joué-lès-Tours forme les cordonniers de demain

Le centre de formation de Joué-lès-Tours propose un apprentissage complet pour maîtriser chaque étape de la réparation de chaussures. Le métier de cordonnier exige un travail minutieux, patient et nécessite beaucoup d'entraînements. L'établissement forme, pour cette année 2019, sept jeunes apprentis. Garçons et filles sont tous assurés de trouver un emploi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.