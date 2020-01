Le chômage en France a fortement baissé en 2019

Le nombre de demandeurs d'emploi avec ou sans activité (A, B et C) a, lui, diminué de 1,6% à 5,740 millions (-95.600), soit une baisse de 3% sur un an, là encore pour ce seul quatrième trimestre. En parallèle, il est à noter que le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse plus nettement encore, de 2,2%, chez les moins de 25 ans (-1,4% sur un an) et de 1,9% chez les 25-49 ans (-4% sur un an) en France métropolitaine. Pour les seniors (50 ans et plus), le recul est, en revanche, plus modéré, à -0,9% (-2,1% sur un an).