Le début de la fin du salariat ? Les cadres oscillent entre désir de liberté et sécurité

Avant, c’était une norme, quasi un Graal : la quête à tout crin du CDI, la course à l'embauche en tant que salarié dans une entreprise. Soufflerait-il aujourd’hui un vent de liberté ? Un besoin de s’aérer ? Les désirs semblent changer et le salariat ne semble plus aussi convoité. Une étude* de l’Association pour l'emploi des cadres (Apec) dévoilée ce jeudi 27 mars vient le confirmer : les cadres cherchent aujourd’hui à concilier sécurité et liberté.





Attention, ceux-ci restent cependant attachés au salariat. Ils le disent dans l’enquête : ce statut est synonyme pour eux de sécurité et de confort, notamment sur le plan économique. "La promesse d’un revenu régulier et la stabilité financière qu’ils peuvent y trouver est importante pour eux", note l’étude, qui indique que percevoir des revenus réguliers est jugé "très important" par 64 % des cadres interrogés. Le besoin est encore plus prégnant chez ceux qui ont entre 35 et 44 ans (71 %), âge où les familles se constituent, s’agrandissent et évoluent.