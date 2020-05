Le gouvernement travaille à un "dispositif alternatif" au chômage partiel avec contrepartie sur l'emploi

Le ministère du Travail n'a pas voulu donner davantage de précisions, indiquant qu'elles seraient apportées la semaine prochaine.Cet amendement semble répondre à une demande exprimée par les partenaires sociaux de la métallurgie qui ont réclamé "un nouveau dispositif de préservation de l'emploi industriel" pour succéder à la fin de l'année au régime exceptionnel d'activité partielle. Ce plan, signé par l'UIMM et les syndicats représentatifs de la branche (sauf la CGT) propose, "sans que l'horaire contractuel ou conventionnel puisse être diminué de plus de 40% (...), que l'Etat et/ou l'Unédic prenne(nt) en charge l'indemnisation versée aux salariés" pour les heures ou les jours non travaillés "selon des modalités à définir". En contrepartie, les entreprises "garantiront à ces mêmes salariés le maintien dans l'emploi pendant, au minimum, sa période de mobilisation et au-delà si la situation économique de l'entreprise le permet", précise le texte.