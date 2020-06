Des "chiffres exagérés" : combien de salariés sont vraiment en chômage partiel ?

On s’en rappelle, les chiffres du chômage partiel ont fait l’objet d’un décompte, semaine par semaine, pendant le confinement. La barre des 4 millions, puis 10, puis 12 millions… A chaque fois interviewés dans les médias, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, ou le ministre de l’Economie Bruno Le Maire détaillaient ce nouveau palier en se félicitant du succès du dispositif tout en indiquant qu'il n'avait pas vocation à durer.

Mais jeudi, le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a tapé du poing sur la table. Il participe en effet aux négociations entre partenaires sociaux et ministère, dont l’un des volets concerne le chômage partiel, et son évolution. Et à cette occasion, le Medef dit avoir "découvert" que les chiffres communiqués pour avril étaient "exagérés" et" qu'on devait tourner autour de six millions de salariés en équivalent temps plein".