Le nombre d'offres d'emploi repart à la hausse dans certains secteurs

La cassure a donc été nette, et a entamé une belle dynamique : entre début janvier et le 15 mars, les mises en ligne d’offres d’emploi étaient en hausse, jusqu’à +27% début février. Mais dès le 16 mars, date du début du confinement, elles ont chuté de 30%, un phénomène qui s'est poursuivi jusqu’au 10 mai. Et depuis le déconfinement, le volume remonte petit à petit, jusqu’à approcher début juin son niveau d’avant-crise.

Et il ressort de ce baromètre que le début du déconfinement marque une "reprise certaine". En effet, la crise sanitaire et le début du confinement ont créé une baisse très nette de la dynamique des mises en ligne d’offres d’emploi en France : au mois de mars, le volume a chuté de 17% par rapport à la 2e semaine de janvier. Le phénomène s’est accentué en avril, avec une baisse de 40% du nombre de ces offres.

Tous les secteurs d’activité n’ont pas absorbé la crise de la même manière. Les plus touchés sont les services à la personne, l’industrie aéronautique/aérospatiale et l’industrie manufacturière, qui ont accusé respectivement des baisses de 48%, 49% et 60% de mises en ligne d’offres d’emploi dès la première semaine du confinement. Début juin, ces secteurs remontent à peine la pente, avec des volume d'offres respectivement de 52%, 39% et 57% par rapport à l'avant-crise.

A l’inverse, le secteur de l’énergie/eau a connu une forte augmentation des diffusions d’offres d’emploi tout au long de la période, jusqu’à +24% lors de la 5e semaine de confinement, à la mi-avril. Celui de la restauration/tourisme/loisirs montre également des "signes encourageants", avec un retour quasi à la normale en ce début juin (94% de volume d’offres), après s'être écroulé lors de la première semaine du confinement. Dans l’informatique et les télécoms, la demande s’est globalement continuellement maintenue en raison du recours massif aux nouvelles technologies aussi bien pour des raisons professionnelles que personnelles. Le secteur transports/logistique tire également son épingle du jeu avec un volume de mises en ligne qui a bondi, cette dernière semaine dépassant des niveaux d’avant-crise (124%). A noter également, une reprise timide du secteur du BTP.