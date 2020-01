Chômage : une forte baisse en 2019 qui cache des disparités selon le sexe, l'âge et les régions

Et d'après les derniers chiffres, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 1, 7% (- 55 700) ce trimestre, et de 3, 1% sur un an. C’est la plus forte baisse sur une année depuis la crise de 2008. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) diminue de 3,3 % par rapport au trimestre précédent et celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) recule de 0,5 %. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 1,6 % ce trimestre (–87 700) et de 2,9 % sur un an.

En moyenne au 4e trimestre 2019, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de chercher un emploi s’établit, toutes catégories confondues, à 5, 4 millions. Parmi elles, 3, 3 millions de personnes sont sans emploi (catégorie A), les autres (catégories B et C) ont une activité réduite.

La baisse bénéficie aussi aux jeunes, notamment les moins de 25 ans : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue au 4e trimestre 2019 de 2,2 % pour les moins de 25 ans contre 1,9 % pour les 25 à 49 ans et 0,9% pour les 50 ans et plus.

Dans le détail, cette baisse profite davantage à certaines catégories. Elle profite ainsi davantage aux hommes qu’aux femmes : pour la seule catégorie A , le nombre moyen de demandeurs d'emploi diminue de 1,9 % pour les hommes (–3,2 % sur un an) et de 1,4 % pour les femmes (–3,1 % sur un an).

Le chômage de longue durée est, enfin, aussi en repli. Les inscrits (A, B et C) depuis plus d’un an sont en baisse de 1,7 % au quatrième trimestre (-2,5 % sur un an), soit 2,583 millions de personnes.

Enfin, l'embellie touche toutes les régions, sauf la Corse (1, 6%). La baisse la plus forte concerne la région Centre Val de Loire, avec une baisse de 3% au 4e trimestre. Suivent ensuite la région du Grand Est (- 2, 4%), les régions Bourgogne Franche Comté et PACA (-2, 2%), la Nouvelle Aquitaine (-2, 1%). A noter, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion connaissent elles aussi de fortes baisse du nombre de chômeurs, allant de -4, 6% pour la Guadeloupe, à – 2% pour la Réunion.

Les chiffres ne disent cependant rien de la qualité de l'emploi, trouvé par les ex-chômeurs. "On peut avoir une baisse du chômage pour des bonnes raisons, parce que j’ai trouvé un emploi. Mais cela ne dit rien sur la qualité de mon emploi", relève Eric Heyer, directeur du département Analyse et prévision à l’OFCE, à LCI.

Sur la qualité "objective" du travail, les données de l’Accos, la caisse de la Sécurité sociale, montrent qu'il y a une "très légère amélioration" : "Dans les contrats signés, il y a un peu plus de CDI, et les CDD sont un peu moins courts qu’il y a deux ans par exemple. Mais si on regarde sur le long terme, c’’est un peu différent : globalement en 2000, 50% des CDD signés étaient de moins de un mois ; maintenant c’est plutôt 66 %. Il y a eu une forte progression des contrats court, qui a atteint un pic en 2015 avec 70% de contrats courts, et qui est un peu retombée. Mais la tendance longue est tout de même d’avoir des contrats de plus en plus courts".

L’économiste pointe également des critères subjectifs, de qualité de l’emploi : "Par exemple, je suis salarié du secteur intermédiaire, une avec qualification élevée. Je tombe au chômage et je retrouve un emploi, en CDI, mais dans un service moins bien rémunéré. Je peux considérer que cet emploi me déclasse. Et ce sentiment de déclassement existe, car on voit apparaître une polarisation du marché du travail : avant, il existait des emplois très qualifiés, des emplois intermédiaires et des emploi peu qualifiés. Aujourd’hui, on détruit l’intermédiaire. Du coup il est possible que je sois passé d’un emploi intermédiaire à un emploi peu qualifié."