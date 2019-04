Le PDG de Danone abandonne sa retraite chapeau : "une décision strictement personnelle"

Attaché au chantier de reconstruction de la cathédrale "bien avant la tragédie", Emmanuel Faber a souligné durant entretien qu’il avait apporté une contribution financière personnelle au projet de rénovation il y a plus d’un an. Pour autant, l’argent de Danone n’ira pas dans les dons faits à la cathédrale sinistrée.





"Que cet élan génère la disposition de fonds, je trouve ça très bien. En même temps, Danone ne participera pas en tant qu'entreprise à cet effort-là. Nous, on est engagé sur un projet qui est une planète, une santé. Comment faire en sorte que les gens adoptent des pratiques alimentaires plus durables, plus saines?", a-t-il indiqué.





De plus, "l'argent qu'on a ne nous appartient pas, il ne m'appartient pas. C'est l'argent de nos agriculteurs, c'est l'argent de nos consommateurs, c'est l'argent de nos salariés, c'est l'argent de la planète et c'est pour ça que cet argent restera là", a-t-il ajouté.