Le restaurant de Mikael reste fermé : "Je prends les clés et je les apporte au tribunal de commerce ?"

"La première question que je me suis posée, c’est : 'pourquoi autorise-t-on les écoles à rouvrir, avec des milliers d’enfants qui vont se retrouver, se sauter dessus et rentrer le soir dans leurs foyers, et en même temps pourquoi continue-t-on à fermer un restaurant qui fait 50 couverts comme moi…", raconte-t-il à LCI. "C’est l’incompréhension totale. Cette date de sortie n'a aucun sens".

"Ah, bien c’est sûr, on ne va pas se prendre un verre tout de suite !" Mickael Ferriere, patron du restaurant OneEach à Clichy, que nous avions déjà interrogé au début du confinement , a regardé comme beaucoup de Français l’allocution d’Emmanuel Macron, lundi soir. Et il n'a pas été rassuré. Cette date de la mi-juillet pour la réouverture, elle est compliquée à avaler.

Dans la restauration, explique ce patron, il y a trois foyers de dépenses. Tout d'abord, les matières premières. Sans clientèle, ce poste a chuté, hormis quelques factures des mois passés. Le personnel, ensuite, et ses salaires. Enfin, les coûts fixes (loyer, assurances...), le premier poste de dépenses. Et là, les annonces de lundi soir ne l’ont pas franchement rassuré. Trop floues. "Le président demande aux banques et assurances de participer à l’effort. Mais comment ? De quoi ? Combien ? Pour l’instant, c’est à la discrétion de chacun", comprend Mickael. "Tout comme les bailleurs : si tu as un bailleur sympa, tu ne vas rien payer. Quant à mon assurance, pour l’instant, elle ne couvre pas les pertes d’exploitation en cas de pandémie. Cela ne figurait pas dans le contrat puisque c'était un risque qui n'existait pas avant !"

Mickael voit les problématiques financières s’accumuler toujours plus. Certes, il y a des aides annoncées. Mais, selon lui, "ce sont des effets d’annonce... J’ai effectué une demande de chômage partiel en mars. Nous sommes le 14 avril, je n’ai toujours rien reçu. Et en attendant, j'ai avancé l’argent. En mars, j'ai réussi. Mais en avril, je ne pourrais pas. On est le 14 avril ? Il reste 14 jours à l’Etat pour payer."

Et si les banques proposent bien des crédits garantis par l’Etat, avec un an sans rembourser, c’est aussi "reculer pour mieux sauter". "Il faudra bien rembourser, même si c’est dans quelques temps", estime Mickael. "Mais on navigue à vue, il est impossible de savoir si l’on va récupérer son chiffre d’affaires. Car on ne reprendra donc pas avant juillet, probablement pas avant septembre pour une activité normale. Si on regarde Wuhan, ils sont déconfinés. Mais pour aller au restaurant, il faut prendre la température à l’entrée, le serveur a un masque. Bref, des conditions qui font que personne n’a envie d’y aller. Dans l’inconscient collectif, on se disait que tout le monde allait se ruer dans les bars, faire la fête au moment du déconfinement. Cela ne va sans doute pas se passer comme ça. Le chiffre d’affaires ne sera pas le même qu’avant." Et quand bien même, la saison touristique sera déjà bien entamée. "Les terrasses à Paris, c’est de début mai à septembre".

Bref, tout cela nourrit beaucoup d’incertitudes. S’endetter pour faire survivre un commerce, sans être certain que tout redécollera après ? Ou tout lâcher maintenant ? "C’est très, très dur", dit Mickael. "Je suis abonné aux annonces de liquidations judiciaires, en ce moment, j’en reçois deux par jours… Je ne suis pas serein du tout. J’en suis à me questionner sur la suite. Je prends les clés et je les apporte au tribunal de commerce ? Je ne le souhaite à personne, pourtant."