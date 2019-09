Le salaire est-il le tabou ultime dans l’entreprise ?

NON-DITS - D’après une enquête réalisée par Regionsjob, 83% des salariés estiment que "parler salaire" est tabou avec leurs collègues.

Il est fort possible que vous passiez plus de temps avec eux qu’en famille. Qu’à force, vous connaissiez leurs qualités, leurs tics de langage, leurs petites habitudes, leurs défauts… Et pourtant, vos collèges de travail connaissent-ils tout de vous ? Sans doute pas. La dernière étude Regionsjob, moteur de recherche d’emploi, montre que de nombreux tabous existent dans l’entreprise.

En tête des sujets qu’on n’ose pas aborder au travail, celui de la rémunération. 83% des salariés estiment ainsi que "parler salaire" est tabou avec leurs collègues. Un manque de transparence évident, au point que 78% ignorent le salaire de leur manager et 50% celui de leur voisin de bureau. Mais d'ailleurs, certains préfèrent ne pas savoir : seul un sondé sur deux souhaiterait être dans le secret (51% pour celui de leur manager, 51% pour celui de leurs collègues). "Pas étonnant dans ce contexte que 62% des répondants estiment que 'parler salaire' avec certains collègues est tabou, et que 21% vont jusqu’à dire que c’est le cas avec tous leurs collègues", estime l’étude.