Le "slashing" séduit de plus en plus : un Français sur trois serait prêt à cumuler deux emplois

Voilà pour les projections. Mais quelle est la réalité aujourd’hui ? D’après l’enquête, ces "slashers" représentent 9% de l’échantillon. On les retrouve surtout chez les moins de 30 ans (12%). Le chiffre descend à 10% pour les 30-39 ans et à 7% pour les 50-59 ans. "Difficile de savoir s’il s’agit d’une situation subie ou volontaire, mais elle peut toutefois sembler logique en début de carrière", note Thierry Bobineau, Directeur Marketing d’Horoquartz.





Tout comme le télétravail, le cumul de plusieurs activités salariées varie suivant le secteur d’activité. Ainsi, 13% des salariés de l’éducation et de la santé sont concernés. Le multi-emplois concerne aussi 11% des salariés du BTP, des services aux particuliers et du commerce et de l’hôtellerie. A l’inverse, seuls 5% des salariés de l’industrie, de la banque-assurance et de l’administration sont concernés. "Un constat logique dans ces secteurs plus classiques sur un plan statutaire où le temps plein en CDI est le plus souvent la norme" souligne Thierry Bobineau.





Autre constat, les "slashers" sont plus nombreux parmi les personnes disant accorder beaucoup d’importance au travail. Et sur le plan géographique, on observe que plus la ville est importante, moins on trouve de situations de multi-emplois. Très logiquement, les salariés à temps partiel sont largement plus représentés (26%) que les salariés à temps plein (6%). Le contexte de télétravail (régulier ou ponctuel) est également surreprésenté dans cette population de "slashers" : 26% en bénéficient.