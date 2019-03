Les aspirations de carrière des jeunes ont-elles un genre ? (Surprise, la réponse est oui)

Voilà pour les attentes. Et qu’en est-il, alors, de la réalité ? Car ces données ont été recueillies auprès de jeunes étudiants, avant qu’ils n’intègrent une école, ou ne fasse des stages. Et l’EDHEC a comparé ces données avec la réalité des postes occupés par les diplômés des écoles de management. L'école constate un "possible effet de la formation et de l'immersion professionnelle en stage, sur les choix de carrière". Le pragmatisme et la nécessité de trouver un job l’emportent-ils ? Les priorités changent-elles, en connaissant mieux le monde du travail ?





Si les secteurs convoités sont très liés au genre avant la formation - quelles qu'en soient les causes -, les femmes comme les hommes se retrouvent finalement employés dans les mêmes 5 premiers secteurs. Les domaines d’activités des jeunes femmes sont finalement le conseil et la banque/assurance alors que les médias/culture qu’elles visaient avant leur études représentent moins de 4% de leurs recrutements. Elles travaillent comme elles l’imaginaient en premier en marketing mais également en finance et contrôle de gestion, des fonctions qu’elles visaient très peu avant leur formation, et dans des entreprises plus grandes qu’elles ne le pressentaient. "Les opportunités d’emplois qui se présentent aux jeunes femmes une fois diplômées semblent leur donner de nouvelles perspectives proches de celles des garçons et qui effacent quelque peu la notion de genre dans les carrières", conclue l’étude.