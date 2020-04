Les cafetiers et les restaurateurs au bord de la faillite vont-ils tenir jusqu'au déconfinement ?

Le confinement ne cesse de peser sur l'activité des entreprises françaises. Jour après jour, l'impact économique se fait de plus en plus ressentir. Pour y faire face, le gouvernement a doublé son plan d'urgence, passant de 45 à 100 milliards d'euros. Un plan qui devrait aider des dizaines de milliers de cafés, de restaurants et d'hôtels qui ont dû fermer pour une durée indéterminée. Et pour les dirigeants d'entreprises, l'inquiétude ne cesse de grandir : vont-ils devoir fermer les portes de leur établissement en raison de la faillite ?