Les Compagnons du devoir organisent des portes ouvertes à Tours

Chaque année, les Compagnons du devoir forment 10 000 jeunes à une trentaine de métiers et de savoir-faire. Le partage est devenu une valeur importante au sein de cette institution. C'est aussi une communauté qui apprend aux jeunes à devenir matures et responsables grâce à la vie en groupe avec les autres Compagnons.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.