Les Français se sentent-ils prêts pour la vie professionnelle après leurs études ?

Il y a quelques semaines, 1131 personnes ont répondu à un sondage proposé par Monster dans lequel le pionnier des sites emploi sollicitait leur avis quant au système éducatif français. Plus spécifiquement la capacité de ce dernier à bien préparer au monde professionnel. Et les résultats sont assez édifiants : 39 % des répondants estiment en effet que leur cursus a été beaucoup trop théorique.

Pourtant, pendant toute notre scolarité, on entend que les études supérieures sont hyper importantes : elles sont la clef pour se prévaloir d’un socle de connaissance nécessaire et postuler à certaines offres. Si cet élément est vrai, les répondants sont nombreux à estimer ne pas avoir suffisamment d’outils à leur disposition, la faute à des enseignements souvent un peu trop portés sur la théorie. Heureusement, certains cursus poussent un peu plus la professionnalisation avec des stages ou de l’immersion via de l’alternance. Des cursus qui permettent à un répondant sur cinq de se sentir prêt pour la vie active.