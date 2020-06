Les Français tout à la joie de retrouver leur bistrot préféré !

Et il est loin d’être le seul, à en croire les déclarations d’amour au café du matin qui fleurissent dans tous les sens sur les réseaux sociaux. La conjonction des facteurs est en effet idéale : réouverture des bistrots ou terrasse, grand ciel bleu, airs de week-end à rallonge, ville un peu vide... fait que chacun y va de son petit pèlerinage, et de la photo qui immortalise l’instant.

A Paris, la mairie ayant donné l’autorisation aux terrasses de s’étendre, on se prend à imaginer une ville sans voiture, de longues terrasses s’étendant sur le trottoir. La campagne du second tour des municipales est déjà lancée.

Même si, au milieu de cette harmonie retrouvée, certains commencent déjà à voir poindre certains rappels du monde d’avant : et oui, à Paris, le café peut parfois coûter cher, et encore plus en terrasse.

Une chose est sûre : en terme de popularité, la réouverture des bistrots bat celle des écoles et lycées. Et encore, on ne parle encore que du café : car voici que se profile l'heure du déjeuner et bientôt celui de l'apéro...