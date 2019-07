"Les gens ont envie d’aider" : et si vous faisiez buzzer le CV d’une personne en précarité sur LinkedOut ?

Peut-être vous rappelez vous de Lionel, un SDF qui distribuait son CV dans le métro ? Une utilisatrice de Twitter l’avait pris en photo et avait partagé le cliché sur le réseau social. Le CV avait été retweeté près de 5.000 fois. Lionel avait reçu des appels, passé des entretiens et trouvé un CDI.





Quelle plus belle preuve de l’efficacité des réseaux sociaux ? C’est justement de cela dont manquent les personnes en précarité, qu’elles soient à la rue ou installées dans des hôtels sociaux. "Pourtant, beaucoup d'entre elles ont envie de travailler", constate Jean-Marc Potdevin, le co-fondateur d’Entourage, une association créée en 2014 et qui met en contact sans-abris, riverains et associations. "Ces personnes ont des talents. Au fil de leurs expériences, elles ont accumulé un véritable savoir-faire et un savoir-être. Mais elles sont victimes d'une énorme injustice : elles n’ont pas de réseau. Et sans réseau, tout seul, vous ne pouvez pas trouver de débouchés. Personne ne vous aide par exemple à relire votre CV", souligne-t-il à LCI.