Les salaires des cadres de nouveau en forte hausse en 2019 : le point secteur par secteur

Dans le détail, tous les secteurs sont marqués par une hausse des niveaux de salaire, mais à des degrés divers. Pour la deuxième année consécutive, le BTP affiche la plus forte croissance à +2,8%, avec de nombreux chantiers en cours ou à venir, qui soutiennent l’activité.





Le secteur Informatique et télécom enregistre une évolution des salaires des cadres de +2, 2%, dopée là aussi par les besoins en compétences technologiques : les trois meilleures progressions de salaires dans la filière sont celles des responsables informatique, des ingénieurs système et des directeurs de projet (jusqu’à +6, 3% de hausse).





Avec une augmentation des salaires de +2,5%, ceux du secteur du commerce et du marketing continuent de progresser nettement : la fiche de paie est ici tirée par les profils digitaux, très recherchés par les entreprises, qui veulent s’adapter aux exigences des générations "digital natives".





Le secteur de la comptabilité et finance est le seul à enregistrer une croissance des salaires plus forte qu’en 2018, avec une progression de +2,7% cette année : le secteur est vieillissant, souffre d’une image poussiéreuse et technique, ce qui engendre des difficultés de recrutement. Sont particulièrement recherchés les contrôleurs financiers, qui remportent la palme de la meilleure progression de salaire du secteur : leur fiche de paie est en hausse de 8, 4% sur un an.





Le secteur RH, paie et juridique peine lui aussi à recruter, notamment sur les métiers de la paie, jugés technique et rébarbatifs, qui n’attirent pas les jeunes. A côté de cela, la fonction RH voit ses processus pendre le virage du digital à grande vitesse : de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée sont désormais automatisées. Les cadres RH voient leur métier évoluer et faire appel à de nouvelles compétences. Les salaires augmentent de 2%.





C’est le secteur de l’ingénierie et de l’industrie qui connaît la hausse de salaire la plus modérée (+1,8%), malgré une croissance des investissements très dynamique et une hausse sensible des projets de recrutement.