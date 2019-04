Les seniors actifs en difficulté financière

Les retraités, mais généralement les seniors, ont du mal à boucler leur fin de mois. Qu'ils soient actifs ou non, ces personnes âgées de 55 ans en moyenne, ont vu leur pouvoir d'achat baisser les douze derniers mois. Ce phénomène concerne huit sur dix d'entre eux. Ils sont les plus exposés aux grandes difficultés économiques du pays, notamment l'alourdissement de la fiscalité mais également le chômage, qui peut, dans leur cas, durer longtemps.



