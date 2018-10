Les seniors sont à la retraite plus tard, et trouvent plus difficilement du travail (et ça ne devrait pas s'arranger)

Parmi les premiers enseignements du rapport, consultable en ligne, il apparaît que depuis dix ans, l’âge du "droit au repos" ne cesse de reculer en France. En cause, l’allongement de l’espérance de vie, l’entrée plus tardive sur le marché du travail ou encore l’augmentation de la durée requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années, estime France Stratégie : les projections du Conseil d’orientation des retraites tablent sur un âge moyen de départ à la retraite autour de 64 ans en 2040, contre 62 aujourd’hui.





Et dans ce contexte, l’emploi des seniors devient un enjeu important, estiment les experts, qui questionnent : "Comment accroître l’activité des seniors tout en préservant une liberté de choix et en tenant compte des difficultés à rester en emploi ?" Car il apparaît que malgré une nette hausse du taux d’emploi des seniors depuis une vingtaine d’années -notamment du fait de la baisse des cessations anticipées d'activité et des réformes successives des retraites- , la France se caractérise encore par un faible taux d’emploi des 60-64 ans. Il restait inférieur à 30 % en 2017, contre plus de 42 % en moyenne dans l’Union européenne (et même 60 % en Allemagne, voire 70 % dans plusieurs pays scandinaves dont la Suède).