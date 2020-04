Les petites entreprises peuvent se fournir en masques sur une plateforme de La Poste

"C'est une condition de la reprise", avait encore indiqué le Premier ministre, invitant "toutes les entreprises, quand leurs moyens le leur permettent, à veiller à équiper leurs salariés". Les petites entreprises étant plus fragiles économiquement, il avait annoncé que les régions et l'Etat mettraient en place un appui aux TPE et aux travailleurs indépendants, au-delà des initiatives déjà prises par certaines branches ou organisations professionnelles".

C'est donc chose faite avec la mise en place de cette plateforme, masques-pme.laposte.fr Le secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances a en effet confié à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables.

Cette plateforme s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI (Chambres de commerce et d'industrie) et CMA (Chambres des métiers et de l'artisanat), quel que soit leur secteur d’activité. Le dispositif est ouvert aux entreprises de métropole et d’Outre-Mer. Les entreprises de 10 à 49 salariés auront ainsi la possibilité de passer commande dès le 2 mai, les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai.