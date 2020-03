Leur boulot a fait pshit #1 - "Il y en a qui vont craquer, c'est sûr", Michael, restaurateur

Michael a fermé. Puis, le lundi, il est retourné au restaurant avec toute son équipe. Ils sont quatre. "On a tout rangé, tout aéré, planqué la caisse collective, car on ne sait pas quand on rouvrira", raconte Michael. "On a vidé toutes les réserves, on se les ai réparties entre nous, on s’est séparé en pleurant. Maintenant, si tu passes devant le restau, il n’y a que les tables et les chaises." Un coup de massue, qui vient s’ajouter à une longue série pour ce commerce de proximité : "Un an de gilets jaunes, deux mois de grève, et là, le Covid", énumère le patron. "Il y avait déjà un passif qui avait bien plombé les affaires. Là c’est une catastrophe absolue. "

"C’était d’une violence rare. Rare. Il y aura un avant et un après." Michael Ferriere, 41 ans, tient un restaurant associatif, One Each à Clichy. Il raconte ce samedi, où Edouard Philippe a annoncé que tous les commerces devaient fermer. "On a appris à 20H, qu’on devait fermer à minuit. Quatre heures pour se retourner".

En attendant, c'est lui qui avance. "Il y a aussi les charges sociales, les charges patronales pour les employés... Moi, je n’ai pas droit au chômage partiel. Donc on sera remboursé, peut-être, mais dans combien de temps ? Six mois, un an ? Pour l’instant, je paie mes salariés sans chiffre d’affaires, en sachant que je vais toucher le chômage partiel pour eux mais ce ne sera pas demain. Et il faut tenir jusque-là."Si tu n’as pas de trésorerie d’avance, un petit matelas, c’est mort.

"Ce mois-ci c’est bon. Je mange, et mon staff mange. Mars, on sert les dents et les fesses, on mange des pâtes et du PQ !", dit-il en rigolant. "Fin avril, si on n’a rien de ce qui a été promis, mon staff ne sera pas payé et je ne mangerai pas." Et le pro, entraîne le perso. Michaël a deux enfants. "Pour l’instant, pour nourrir ma famille, je tape dans mes économies personnelles. Mais je n’ai rien qui rentre, rien. Même pas un café à 5 h le matin, vu qu’on n’a pas le droit d’ouvrir." Il s’et bien posé la question, comme la règle l’y autorisait, de faire de la livraison de repas. Trop compliqué. "Si tu ouvres pour 50 euros par service, alors que tu dois avoir des gants, un masque, respecter des consignes drastiques, ce n'est intéressant que si tu brasses de la quantité, comme un Mac Do. Pour un petit commerce, ce serait à perte."

Michael est donc confiné chez lui, avec ses enfants. Il essaie de philosopher. S’inquiète, tout de même pour l’après. Il fait le parallèle avec la crise de 1929. "Ça va être une boucherie la reprise. On ne va pas beaucoup rigoler", dit-il. Il essaie de ne pas tourner en rond. "J’ai de la chance d’être ben entouré. J’ai de la famille, des amis." Mais il pense aux autres, à ses collègues de Clichy qui "ont tous été fermés d’un coup" : "C’est à se taper la tête contre les murs. Il faut avoir épaules larges et dos rond. Il y a des gens qui vont craquer c’est sûr. Si professionnellement ça ne va pas, pour peu que le perso s’écroule aussi, c’est l’enfer." Ils s’appellent un peu, entre confrères de quartier. "On prend des nouvelles. J’ai aussi mon fournisseur de pain, mon propriétaire. Pour l’instant, on a la suspension des loyers, pour les TPE et les PME. Mais encore une fois, ce sera financé par qui, et comment ? Pour l’instant, on a les effets d’annonce, mais aucun calendrier.