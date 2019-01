Licenciement abusifs : des conseils de prud’hommes ne veulent pas appliquer le plafonnement des indemnités

Il y a eu Troyes, puis à Amiens, et tout récemment Lyon. Est-ce le début d’une fronde sur le terrain ? L’une des mesures-phares de la réforme du Code du travail est-elle menacée ? Trois conseils prud’hommaux viennent en tout cas de retoquer le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif prévu par les ordonnances Pénicaud, entrées en vigueur en septembre 2017.





En cas de "licenciement sans cause réelle et sérieuse", ces ordonnances encadrent désormais, via l’article L 1235-3 du Code du travail, le montant des dommages et intérêts à verser aux salariés. Auparavant, elles étaient décidé par les conseillers prud’hommaux, ces citoyens-juge non professionnels qui tranchent en première instance les litiges entre salariés et employeurs. Les ordonnances fixent des planchers et des plafonds de l’ordre de 20 mois de salaire brut maximum, selon l’ancienneté du collaborateur. Le barème ne s’applique pas en cas de harcèlement, discrimination ou encore violation des libertés fondamentales.