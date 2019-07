Licenciements abusifs : la Cour de cassation doit se prononcer ce mercredi sur le barème prud'homal

Les représentants des employeurs ont jugé "trop floues" les notions d'indemnité "adéquate" et "appropriée" figurant dans les textes internationaux. Le barème, "équilibré" en France, est "une tendance lourde en Europe et l'OIT n'a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos", a assuré Me François Pinatel.





Autres arguments: il n'est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination; le licencié peut prétendre à un revenu de remplacement, "généreux" selon Me Pinatel, avec l'allocation chômage; la Charte 24 ne peut être appliquée aux "personnes physiques et morales" selon Me Jean-Jacques Gatineau; le salarié peut être réintégré dans l'entreprise.





L'avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l'article OIT, rédigé dans des "termes volontairement vagues" pour laisser aux Etats une marge de manoeuvre, selon elle. Elle a jugé "irrecevable" le recours à la Charte sociale et s'est dite "perplexe" quant à la référence à l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme. "Le rôle du juge n'est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise", a-t-elle souligné. Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.