Livraison, drive ou report de Pâques... les initiatives des chocolatiers pour limiter la casse

D’habitude, Marc, 65 ans, fête Pâques en famille, au Mans avec sa femme, ses trois enfants, et leurs petits-enfants. Et son petit plaisir, à Pâques, c’est de leur offrir à tous des chocolats. Il fait ses emplettes dans la chocolaterie Bellanger, une institution de la ville. Mais, confinement oblige, aucun des enfants de Marc ne viendra cette année. Il a quand même tenu à leur offrir des chocolats. En passant commande dans la ville de son fils, Antibes, ou bien en expédiant les chocolats de sa boutique préférée. "Ils offrent la possibilité de les envoyer par la Poste", raconte Marc.

Car les fêtes de Pâques risquent d'avoir un goût amer pour les artisans chocolatiers, qui d’ordinaire réalisent là le plus gros chiffre d’affaires de l’année, après Noël. L’annonce du confinement est tombée au plus mauvais moment, car la production pour Pâques était déjà lancée, et beaucoup craignent de se retrouver avec un gros stock sur les bras. Les clients sont plus rares et achètent moins que d’habitude. Selon le syndicat des chocolatiers, alors qu’ils réalisent jusqu'à 30% de leurs ventes annuelles à cette période, l’ activité des artisans chocolatiers est en chute de 70%. Le recul dans les grandes surfaces est de 40%.