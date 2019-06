Lyon : des horaires de travail adaptés à la canicule

A Lyon, la température est déjà caniculaire en ce début d'été. La ville s'attend à un pic de chaleur atteignant les 40°C. La climatisation et les ventilateurs tournent à fond dans les commerces et les temps de pause sont adaptés en fonction de la température à l'extérieur, notamment pour les ouvriers. La ministre du Travail a, par ailleurs, appelé les entreprises à aménager les horaires de travail de leurs employés.



