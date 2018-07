Macron face aux patrons : l'appel du pied de l'Elysée pour mobiliser les entreprises sur l'emploi

"Un pays ne peut pas réussir quand seuls quelques-uns réussissent. Quelque chose ne va pas quand, à talent équivalent, selon la couleur de peau ou le patronyme, on n’a pas les mêmes chances d’accès" Devant les 100 patrons des plus grandes entreprises de France, et alors que les dernières enquêtes font toujours état de discriminations raciales à l'embauche, a appelé au concours des entreprises pour créer de l’emploi, à l'occasion d'une réunion baptisée "La France, une chance. Les entreprises s’engagent".





Comme il l’avait annoncé le 9 juillet dernier devant le Congrès, Emmanuel Macron a demandé aux entreprises de s’engager non pas par la loi, mais "par des engagements actifs, immédiats, visibles, de création d’emploi, d’embauche d’apprentis". Un appel du pied de l’exécutif pour que les entreprises réagissent à la multiplication des réformes, dont celle du Code du Travail, de la formation professionnelle, de l’ISF ou la loi Pacte, censées les inciter à réduire les freins à l'embauche. Et qui vient s'ajouter aux annonces, en novembre dernier, prévoyant la création de dispositifs d'emplois francs pour insister ces entreprises à diversifier leur recrutement.