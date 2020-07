"Même si je vis jusqu’à 150 ans, je ne pourrai pas rembourser" : ces petits commerçants ont tout perdu pendant la crise

Si pour l'instant le nombre de faillites reste faible, il pourrait exploser à partir de septembre, avec la disparition du chômage partiel et le remboursement du prêt garanti par l'Etat pour les entreprises. Pour l'année 2020, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) prévoit ainsi 100 000 dépôts de bilan, soit deux fois plus que l'an dernier.

La crise du Covid-19 a fait des dégâts considérables en France, aussi bien au niveau humain (près de 30 000 décès) que sur le plan économique. Si les grandes entreprises ont notamment été fortement impactées, les PME et petites entreprises familiales ont quant à elle été frappées de plein fouet et certaines d'entre elles ont déjà dû mettre la clé sous la porte.

C'est notamment le cas de Pascal Février, la cinquantaine et propriétaire d'un magasin de jouets à Rennes. Après 30 ans de carrière dans la grande distribution, il avait décidé de tout plaquer et de réaliser son rêve, à savoir ouvrir sa propre boutique, en famille. "L’idée, au départ, c’était d’assurer l’avenir de mes enfants. Moi, après, je partais en retraite. Le but était de se faire plaisir et de travailler en famille" explique-t-il à TF1. Pendant cinq ans, l'entreprise se porte bien, la fille de Pascal, son gendre et sa femme ne comptant pas leurs heures.

Seulement, à partir de l'automne 2018, les crises successives des Gilets jaunes et de la réforme des retraites portent un sérieux coup aux affaires de Pascal, qui voit alors son chiffre d'affaires chuter de 60%. Le Covid-19 a ensuite sonné la fin de l'aventure. "Je suis dégoûtée de voir que mon papa a travaillé si dur, pendant si longtemps, pour ça" réagit la fille de Pascal, Enora, les larmes aux yeux. Et pour cause, avec cette faillite, Pascal a a accumulé des dettes allant jusqu'au million d'euros. "Aujourd’hui, je n’ai plus rien du tout. Je ne peux même pas vous dire que j’ai un centime de côté, je n’ai plus rien. Même si je vis jusqu’à 150 ans, je ne pourrai pas rembourser, c’est cuit. Aujourd’hui, ce sont mes enfants qui nous aident à vivre" s'attriste Pascal, pour qui le tribunal de Rennes a finalement trouvé une solution de reprise fin juin.