Meneur, contestataire, détaché, opportuniste... Quel salarié êtes-vous dans votre relation à votre entreprise ?

Plus globalement, l'enquête montre que le milieu de carrière constitue un "trou d’air" dans l’engagement des salariés vis-à-vis de leur société. Ainsi, les 35-44 ans sont les moins engagés, tandis que les plus engagés se retrouvent aux deux extrêmes de la pyramide des âges (indice de 68,2 chez les 18-29 ans et de 64 chez les plus de 55 ans).





Autre variable très discriminante : le secteur. Les salariés du secteur privé sont plus engagés que ceux des entreprises publiques ou encore de l’Etat et des collectivités locales. Parmi les leviers d’action pour agir sur l’engagement, l’étude révèle que plus le caractère innovant de l’entreprise est perçu par les salariés, plus ils se sentent engagés.





Par ailleurs, le digital a aussi un impact dans la mécanique de l’engagement, jouant sur la motivation, la projection, la satisfaction au travail, la confiance dans son avenir au sein de l’entreprise. Il représente pour certains employés une menace, pour d’autres des opportunités.