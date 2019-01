Tempête Gabriel : les conditions météo vous donnent-elles le droit de ne pas aller travailler ?

Pour éviter tous désagréments, une règle simple : prévenir son supérieur. "La neige et/ou le verglas ne dispensent pas le salarié d’informer dans les plus brefs délais son employeur de son absence", indique encore Eric Rocheblave, qui conseille également de rassembler tout élément pouvant prouver le danger de la situation. "Les retards et absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes, ainsi que l’inexécution des tâches confiées au salarié, constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire." Mieux vaut, dès lors, ne pas risquer de rester chez soi.