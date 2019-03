Métier insolite : comment faire de sa passion pour les chiens une carrière ?

Pour transformer la passion pour les chiens en carrière, un établissement forme dans le but d'obtenir le Bac Pro Canin. Pendant les trois ans du parcours, les exercices pratiques et les cours théoriques alternent. Pour devenir assistant vétérinaire, dresseur ou toiletteur, les cours sur la connaissance des races, l'étude comportemental des animaux et leurs alimentations, sont d'une grande importance. La filière canine est en plein développement et emploie 27 000 personnes actuellement.



