Métiers en tension : si vous correspondez à l'un de ces "profils en mouvement", vous pourriez intéresser les recruteurs

Ces "profils en mouvement" sont précisément les profils non encore sur-sollicités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été approchés pour une proposition d'évolution. "Identifier ces perles rares, c'est l'assurance de les approcher avant la concurrence et avant qu'eux-mêmes n'engagent des démarches de veille emploi active", explique dans un communiqué Pipler, qui vient de publier un baromètre sur le sujet, pour apprendre comment identifier ces fameux "profils en mouvement", pour mieux les recruter.

C’est de notoriété publique : certains postes, très demandés, sont en tension. C’est notamment le cas de trois d’entre eux, classés aux premières places du dernier baromètre de Pipler, un moteur de recherche de candidats pour les recruteurs, en mai 2019 : data analyst, ingénieur cyber-sécurité et développeur web. Des profils tellement pénuriques et sur-sollicités que les employeurs peinent à les embaucher. Une solution ? Recruter ce que l'on appelle des "profils en mouvement".

Très pénuriques, les data analysts ne sont qu'un peu plus de 19.000 en France ! Aussi appelé "analystes des données" pour la version française, ils sont chargés de l’exploitation des informations recueillies par le biais de différents canaux afin de faciliter les prises de décision des dirigeants. "Très courtisés, il est bon d'étudier les profils qui sont en passe de devenir data analyst", indique Pipler, qui en comptabilise 6.130, dont 43% en Ile-de-France, et évalue leur âge à entre 26 et 28 ans (30 ans pour la moyenne d'âge des data analyst).

Pour recruter un futur data analyst, les top 3 des "profils en mouvement" sont :

• Consultant Business intelligence. La "business intelligence", ou encore l’"informatique décisionnelle", propose aux décideurs de l’entreprise un outil d’aide à la décision et offre une vue d’ensemble de l’activité. Le consultant en business intelligence a ainsi pour mission de mettre en place de telles solutions dans les grandes entreprises.

• Consultant Big data. L’expert en informatique décisionnelle analyse des masses importantes de données éventuellement non structurées, les collecte et les transforme en informations et outils d’aide à la décision.

• Consultant informatique décisionnel. Spécialiste des bases de données, le consultant en informatique décisionnelle propose et met en place des solutions informatiques pour les dirigeants des entreprises qui le sollicitent.