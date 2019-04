Michelin, Samsung, Google... Voici le top 10 des entreprises dans lesquelles les Français rêvent de travailler

Suit, en deuxième place, Samsung. Avec un score de 34,5, le groupe coréen gagne 3,2 points par rapport à l’année 2018. Vient ensuite le géant du digital Google, troisième avec un résultat de 33,4.





On observe dans le classement la présence de nombreuses marques françaises, dont des enseignes de luxe telles que Dior (32,9), Chanel (31,1) et Yves Saint Laurent (30,1). Mais Air France connaît de son côté une grosse chute dans ce palmarès : en 2e position en 2018, le groupe atterrit au 7e rang avec un score de 30,7. "Cette baisse est probablement due à l’année très mouvementée d’Air France, entre la démission du PDG remplacé par le Canadien Benjamin Smith et les nombreuses grèves", analyse Yougov.





Enfin, Evian maintient sa 9e place avec un score de 30,0. Les marques d’automobiles allemandes persistent dans le classement avec Mercedes en 5e position (32,4) et BMW qui le ferme (29,7).