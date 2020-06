Moins de télétravail, moins d'espace entre les bureaux... vers un protocole allégé en entreprise

> Le télétravail ne sera plus considéré comme la norme à privilégier, "sauf pour les travailleurs à risque de forme grave de covid-19, et à leur demande" précise mardi Les Echos selon un document consulté. La mesure est nouvelle, alors que jusqu’à maintenant, le gouvernement demandait aux entreprises de rester en télétravail autant que possible. Le document appelle cependant toujours à la vigilance des uns et des autres, sur le lieu de travail.

> La règle des 4 mètres carrés disparaît. C’était l’un des principaux freins au retour des salariés : pour les faire revenir, les employeurs devaient se livrer à de savants calculs sur la surface dont ils disposaient, les bureaux devaient permettre d’avoir 4 mètres carrés minimum autour de chaque salarié. Dans le nouveau texte, "chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne", stipule le document. Un assouplissement qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans les écoles. D’après les Echos, l’employeur "peut" toutefois conserver le principe d'une jauge, et "peut" la fixer à quatre mètres carrés par salarié, mais cela "à titre indicatif". Tout est donc laissé à l’appréciation de l’employeur ou de l’exploitant. Conséquences très concrètes, dans les petits commerces : les boulangers ou charcutiers, qui disposaient de petites surfaces, pourront donc décider de faire rentrer plus de clients en même temps dans leur magasin. Avant la règle était impérative, on ne pouvait y déroger, même avec le port du masque. De même dans les bureaux, cet allègement va permettre une présence beaucoup plus importante.