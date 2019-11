Elle est lancée demain : à quoi ressemble l'appli permettant d'utiliser les euros de notre compte personnel de formation ?

Dans les faits, la réforme de la formation professionnelle est déjà lancée depuis le 1er janvier 2019, le compte personnel de formation étant désormais crédité en euros, et non plus en heures. Une première étape de la réforme qui visait à rendre le dispositif plus simple. L’appli, que la ministre du travail Muriel Pénicaud vante comme une "révolution", vise elle à rendre ces formations plus accessibles à chacun.

L’idée sous-jacente : dans un contexte où les métiers évoluent, que certains secteurs ont du mal à recruter et que le chômage demeure élevé, il est désormais nécessaire de se former tout au long de sa vie, et d'adapter l'offre à la demande. Sauf que jusqu'à maintenant, le dispositif est trop peu utilisé : il est difficile de s'y retrouver, de savoir ce à quoi l'on a droit, comment il faut procéder. Le Compte personnel de formation existe en effet depuis 2015. Actuellement, quelque 5 millions de comptes CPF sont bien ouverts (sur 25 millions potentiels) mais ils ne sont pas utilisés. Et les inégalités sont flagrantes : les cadres bénéficient deux fois plus de formations que les ouvriers, et les salariés des grandes entreprises deux fois plus que ceux des TPE. Un manque qui accroît encore les écarts de qualification préexistants.

Cette application serait donc la solution. D’après les premiers éléments d’information, Moncomptefomation sera téléchargeable sur smartphone et tablette, ainsi que sur un site internet. Elle permettra à chaque salarié de trouver, de réserver et de payer la formation de son choix. "Au moins 100.000 sessions de formation seront immédiatement disponibles", "pour plus de 40.000 formations" différentes, indique le ministère. L'appli proposera uniquement des formations certifiantes ou diplômantes et permettra surtout à chacun de s'inscrire sans avoir à passer par un intermédiaire, comme cela était nécessaire auparavant. Pour éviter les formations "bidon", "seuls les organismes agréés préparant à un titre professionnel ou à un diplôme peuvent être référencés", a expliqué Muriel Pénicaud dans le JDD. "On ne trouvera donc que des formations ayant une valeur sur un CV".