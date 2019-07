Monnaie de Paris : comment se fabriquent les médailles honorifiques ?

Direction ce 10 juillet 2019 à la Monnaie de Paris, pour découvrir le secret de fabrication des médailles honorifiques, telles que la Légion d'honneur et la Médaille militaire. La précision du travail de Paul Eliauri, émailleur, vient d'être reconnue par la distinction suprême de "Meilleur ouvrier de France". Découvrez le mode de fabrication de ces prestigieuses décorations en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.