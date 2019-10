"Monsieur, avez-vous pensé à créer votre propre emploi ?" : quand les chômeurs sont appelés à devenir entrepreneurs

AU TRAVAIL - Pôle emploi organisait la semaine dernière une série d'événements pour informer sur la création et la reprise d’entreprises. L’organisme envisage en effet de plus en plus la création d’entreprise comme une solution de retour à l’emploi pour les chômeurs.

Vous voulez un emploi ? Créez-le ! C'est l'une des pistes explorées par Pôle emploi depuis quelques années : la création d’entreprise comme solution de retour à l’emploi. Une promesse d’autant plus alléchante que le contexte est à l’esprit d’entreprendre : "L'engouement en faveur de la création d’entreprise se confirme d’année en année, avec plus de 690.000 entreprises créées en France en 2018 (+17% par rapport à 2017), dont 310.000 sont des micro-entreprises" rappelle Pôle emploi, citant l’Insee. Pour accompagner, l'agence dispose ainsi de conseillers spécialisés sur le sujet. Elle a a aussi développé des formations spécifiques. La semaine dernière, elle a également organisé la Semaine de la création et de la reprise d’entreprise, "une semaine pour faire émerger des idées et créer son projet", avec des événements dans toute la France.

Après 18 mois de chômage, Isabelle, 47 ans est en train de monter son activité. Elle est ancienne salariée, a travaillé dans l’hôtellerie-restauration, puis dans la grande distribution, est devenue ajointe de manager, manager, directrice de magasin. "Mais mon dernier poste ne me donnait plus satisfaction. Je ne me reconnaissais plus dans l''état d’esprit et la manière de manager les équipes", raconte-t-elle à LCI. Elle démissionne, avec l'idée de reprendre un restaurant avec son conjoint. "Quand j’en ai parlé à ma conseillère Pôle emploi, elle m'a envoyé à un forum sur la création d’entreprise. Il m’a permis de me dire 'on y va'". Avec son mari, ils ont monté des dossiers, cherché des financements, suivi des formations, cherché une affaire à reprendre. Et ont trouvé un petit hôtel restaurant à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais).