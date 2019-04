Ne pas subir le chômage ou l'ennui au travail... Un jeune sur deux préfère être entrepreneur que salarié

Cette vision "sociétale" et engagée de la création d’entreprise n’empêche pas les motivations individuelles : lorsque l’on demande aux 18-30 ans les raisons personnelles pour lesquelles ils aimeraient créer leur entreprise, ils sont tout de même 59 % à considérer qu’il s’agit de la solution pour ne pas subir le chômage. Viennent ensuite les notions de liberté (51%), l’envie de créer son emploi et d’en créer d’autres (36%) et la perspective de gagner de l’argent (36 %).





"Ces résultats sont en ligne avec ce qu’expriment les jeunes entrepreneurs que nous soutenons", commente Pierre-René Lemas, président de France Active. "Ils souhaitent, à la fois, changer le monde et se réaliser. Tous ont intégré qu’il est possible de s’investir dans un projet social et solidaire, tout en réalisant des profits !" Lorsqu’il s’agit de citer le secteur d’activité dans lequel ils aimeraient créer leur entreprise, ces jeunes font preuve d’une grande diversité dans leurs aspirations : le secteur des loisirs, du sport et de la culture se classe à la première place (16%) suivi de l’informatique (10%), et le reste des projets apparaît extrêmement varié. A noter la troisième place de l’artisanat (7%) puis celle de l’environnement en 6e position.