Noël, Nouvel an... Votre employeur peut-il vous obliger à travailler un jour férié ?

Noël n'est pas chômé par tout le monde. Outre ceux qui travaillent dans l'hôtellerie ou la restauration et les services d'urgences et médicaux, 9% des femmes et 2% des hommes sont en activité pendant ce jour si particulier. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage réalisé l'an dernier par le site d'emploi Qapa. La principale motivation est alors la rémunération car certaines conventions collectives prévoient une majoration de salaire par pour ceux qui passent les fêtes au bureau.





Que dit pour sa part le Code du travail ? L'année compte onze jours fériés, qui sont autant d'occasions de pantoufler à la maison tout en étant payé ou, pour ceux qui préfèrent arrondir leur fin de mois, d'aller travailler quand même pour gagner davantage. Attention, toutes les entreprises n'appliquent pas les mêmes règles. Le site de l'administration rappelle quel est le cadre dans le secteur privé et dans la fonction publique. Voici ce qu'il faut retenir.