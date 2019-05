Notes de frais : un salarié sur cinq triche !

Les entreprises versent onze milliards d'euros de notes de frais à leurs salariés chaque année. Une partie de cette somme est pourtant détournée de plusieurs manières. C'est ce que révèle une récente étude du SAP Concur. Des petits arrangements qui atteindraient 700 euros en moyenne par an et par salarié. Dans le même temps, 730 euros de notes de frais par an ne sont pas réclamés par d'autres collaborateurs. Quelles solutions pour rationaliser cette lacune ?



