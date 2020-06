Nouveau chômage partiel : les salariés eux aussi concernés par la baisse des allocations ?

On le sait, avec le déconfinement et la reprise d’activité, l’Etat amorce son retrait du chômage partiel. Le serrage de vis a commencé le 1er juin dernier : l’allocation versée à l’employeur, auparavant de 100%, a été abaissée à 85% de l'indemnité versée au salarié. Et la tendance devrait se poursuivre.

D'après les derniers chiffres, 13,3 millions de salariés ont bénéficié du chômage partiel. Mais la facture est lourde pour l’Etat (31 milliards d’euros), et freine la reprise. Reste à savoir comment et sur quelles bases se fera la transition. Et d’après les Echos ce jeudi, le scénario sur la table est celui d’une baisse des allocations touchant aussi le salarié concerné par le chômage partiel.