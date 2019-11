Nouvelle appli CPF : voici les formations professionnelles les plus demandées

Arrive en première position et de loin, l'anglais. Cheherazade, commerciale dans la mode est régulièrement en contact avec des clients étrangers. Elle a besoin de progresser . Pour l'encourager, son employeur a payé l'intégralité de la formation : 2267 euros et 6 mois de cours.

En 2e position des formations les plus demandées : la bureautique. Pour cela, il existe des stages de mise à niveau sur un logiciel de gestion de base de données. Pour suivre ces cours, Mylène a déboursé 2040 euros via son compte personnel de formation et posé une semaine de congé.

Enfin, les Français se ruent également sur les formations du secteur de la logistique. Avec l'explosion du commerce en ligne et des livraisons à domicile les entreprises recrutent des salariés certifiés. Pour conduire un chariot élévateur par exemple c'est 660 euros, et 3 jours de pratique. Natanael Lefranc, lui, va devenir chef de chantier, son employeur l'a inscrit d'office à cette formation de grutier. Dans de nombreux cas les formations sont financées par l'employeur et le salarié. Un français sur deux dispose de plus de 1000 euros sur son compte personnel de formation.