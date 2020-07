Nouveaux propriétaires, nouvelle stratégie et nouvelle vie pour La Halle et Conforama

Premier cas : La Halle, enseigne de chaussures et de vêtements qui était placée en redressement judiciaire, va être reprise, en grande partie, par le groupe Beaumanoir, propriétaire de Morgan, Bonobo, Cache-Cache et Bréal. Cette offre a en effet été jugée par le tribunal de commerce comme "le projet le plus pertinent et favorable à la sauvegarde de l'emploi, pérennisant 2.520 emplois en France, 366 magasins et l'activité de l'entrepôt logistique de Montierchaume (Indre)", souligne dans un communiqué le groupe basé à Saint-Malo. Avec cette acquisition du "fleuron français de la mode à petit prix pour toute la famille", le groupe malouin compte "consolider" sa position sur ce secteur. Pour accompagner la relance de la marque La Halle, Beaumanoir a prévu "une enveloppe de 60 millions d'euros", afin notamment d'accélérer son développement dans le commerce en ligne.

Le groupe ne voulait cependant pas reprendre la totalité de l’enseigne. D’autres repreneurs ont ainsi été validés par le tribunal parisien, notamment des enseignes spécialisées dans la chaussure Chausséa (qui reprend 128 magasins) et Chauss 34 (14). Au total, sur les 5.500 salariés que compte le groupe (et 830 magasins), ce sont 3.334 emplois préservés, ce qui satisfait les syndicats.

Deuxième cas : dans un registre différent, Conforama, magasin d'ameublement, vient d’être repris par But, son concurrent. Ensemble, les deux enseignes françaises espèrent être plus fortes face au numéro un, le géant suédois Ikea, et misent sur le "Made in France" pour se relancer après la crise sanitaire. Conforama appartenant au groupe sud-africain Steinhoff, qui, après plusieurs semaines de tractation, a annoncé qu'il cédait "100% de ses parts" dans Conforama France à Mobilux, une structure commune au groupe industriel autrichien Lutz, et au fonds américain d'investissement Clayton, Dubilier & Rice, et propriétaire de But.

Conforama, avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 27 février qui prévoyait la fermeture de 42 magasins (enseignes Conforama et Maison Dépôt), ainsi que 1.900 suppressions de postes sur 9.000 en France. Or ce PSE était suspendu à un prêt garanti par l'Etat (PGE), que l'enseigne réclamait et qui était devenu plus que nécessaire avec la crise sanitaire qui a contraint Conforama à fermer tous ses points de ventes pendant deux mois. Dans le cadre de cette opération, Conforama France obtient finalement un PGE de 300 millions d'euros, versés en deux fois. Ces fonds permettront à Conforama "de finaliser son projet de restructuration et d'accompagner un ambitieux plan de relance post Covid-19", souligne Steinhoff.