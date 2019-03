Offres d'emploi : les grandes villes concentrent près de la moitié des postes à pourvoir alors que moins d'un Français sur trois y vit

Quant aux profils recherchés, ils diffèrent selon que le poste est à pourvoir dans une métropole ou en zone péri-urbaine. Dans la métropole du Grand Paris, les candidats dotés d'un Bac +5/Ingénieur sont les plus demandés (30%), devant les Bac + 2 / Technicien (26%), les Bac+ 3 ou 4 / Agent de maîtrise (25%), les Bac / Opérateur/ Ouvrier spécialisé (13%) et les BEP / CAP (6%). Dans les douze autres principales métropoles tout comme dans le reste du pays, ce sont les BAC+2 / Technicien qui intéressent le plus (respectivement 33% et 31%).





Concernant la nature des activités, les fonctions commerciales prédominent dans les treize principales métropoles (14%) comme en dehors de celles-ci (15%). A noter que hors métropole, les activités de production ou de maintenance industrielle sont tout autant recherchées (15%) que les commerciaux, alors qu'elles n'entrent même pas dans le top cinq des fonctions les plus demandées dans les principales métropoles.