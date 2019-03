On les savait souvent inefficaces, on sait maintenant combien coûtent les réunions aux entreprises

Non seulement les réunions durent, mais en plus elles sont inefficaces, et, cerise sur le gâteau, elles coûtent de l’argent à l’entreprise ! C’est ce que confirme une nouvelle étude qui vient encore une fois donner du grain à moudre aux pourfendeurs de la réunionite aiguë.





Selon cette enquête de Sharp, société qui commercialise des produits de bureaux, les salariés des PME françaises passent ainsi en moyenne 25 heures par mois en réunion. Cela représente l’équivalent de 3.000 euros par employé et par an.