"On nous laisse crever" : le cri d’alarme d'une "extra" de la restauration événementielle

"On a travaillé pour eux ! On les a servis dans les ministères, on était là quand Edouard Philippe a déjeuné à Versailles avec Nicole Belloubet, on a fait la candidature pour les JO 2024, les Gay games, on va régulièrement à la mairie de Paris… Ce n’est pas possible qu’ils nous oublient !"

Cri du cœur, cri d’amertume, mais surtout de tristesse, qui finit dans un sanglot. Au bout du fil, Mélissande raconte d’une voix hachée sa lente descente aux enfers depuis deux mois. Elle est maître d’hôtel, en extra. Une profession peu connue, car discrète, mais pourtant bien présente : petites fourmis des grandes réceptions, des grandes occasions, les maîtres d’hôtel et chefs cuisiniers de la restauration événementielle sont partout. Les buffets de mariage, de baptême, c’est eux. Les vœux d’entreprise, les inaugurations de produits, aussi. On peut également les voir dans les loges du parc des Princes, des 24 heures du Mans, à Roland Garros. Ou enfin lors des réceptions dans les ministères, à l'Elysée… Bref, à chaque fois qu’il faut fêter un événement, signer un contrat, lancer un produit, et qu'un buffet ou du champagne sont sortis. "C’est un choix de vie avec des contraintes horaires, il faut souvent travailler le week-end, mais on l’a choisi", raconte Mélissande. "C’est un métier tellement passionnant, que ce soit culturellement, gustativement, humainement… Il me tient à cœur, je ne veux pas le lâcher."