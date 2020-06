"On reviendra tous les jours" : l'organisateur de mariage s'enchaîne pour protester contre son assureur

Comme beaucoup de petites entreprises, Les Ducs de Richelieu a été directement impacté par la crise. "Nos mariages démarraient à partir de mi-avril, et les annulations sont tombées en cascade. Puis nous avons subi une fermeture administrative", explique à LCI Eric Idier. Quant à l’avenir, il est plus qu’incertain : "Même si on nous parle de réouverture, on ne connait pas les conditions, c’est compliqué pour un mariage de faire respecter les règles de distanciation physique. On a aussi les mariés inquiets, qui se demandent comment je vais pouvoir réaliser mon mariage, est-ce que je vais pouvoir le faire dans les bonnes conditions, est-ce que je vais pouvoir avoir mes 150 invités, est-ce qu’on va pouvoir danser, est-ce qu’on va se marier avec des masques.. Les mariés d’août et septembre nous appellent en disant qu’il faut annuler… Notre chiffre d’affaires est à zéro." L’associé a fait ses calculs : "Si on table sur la reprise de nos mariages à la mi-juillet, on aura perdu 62.000 euros. C’est la moitié de notre chiffre d’affaire. Nous travaillons sur du saisonnier, la saison des mariages c’est maintenant."

Le contexte, on le voit, est compliqué. Pourtant, la société est assurée, et les associés se rassuraient : l’assurance à laquelle il cotise depuis des années, les Mutuelles de Poitiers, va les aider. "Depuis des années, on souscrit à une garantie perte d’exploitation", raconte Eric Idier. Il regarde le contrat d’assurance, et s’assure que la société est garantie pour la "perte d’exploitation dans le cadre d’une fermeture administrative liée à une maladie contagieuse". "Donc au départ, cela nous a rassuré ; nous allions pouvoir être remboursés." Sauf que, ce à quoi ils n’ont pas fait attention, c’est qu’une petite note est ajoutée : ils sont couverts en cas d'"épidémie, sauf pandémie". "Cette clause, on l’avait depuis le départ, mais on n'y a jamais prêté attention. Et puis, au début, on ne faisait pas vraiment la différence entre épidémie et pandémie", dit Eric Idier. Sauf qu’ils l’ont aujourd’hui compris : "Cela veut dire que dans un cadre épidémique, on nous couvre nos pertes d’exploitation, mais dans un cadre pandémique, on ne le fait plus !"