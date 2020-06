Opération Coup de pouce vélo : les réparateurs sont débordés par la demande

Pour s'en rendre compte, une équipe de TF1 s'est rendue dans un petit atelier du dixième arrondissement de Paris, et depuis un mois, c'est une course contre la montre quotidienne : freins réparés, vitesses révisées, pneus changés... les réparations ont été multiplié par trois. "Tous les matins, on a déjà une trentaine de personnes dès l'ouverture. On essaie de gérer la queue et de voir combien de vélos on peut prendre pour la journée", constate Joao Sancho, mécanicien-réparateur à La Chouette.

Cette explosion de la demande s’explique par l’opération Coup de pouce vélo, mise en place par le gouvernement. Il s’agit d’une prime de 50 euros déduite directement de la facture.

"Je ne vais pas racheter un nouveau vélo, je préfère garder celui qui me convient bien. C'est une opportunité ponctuelle, à la fois financière et peut-être une pratique que je pourrais reprendre et qui serais bonne".

Avec le beau temps et les nouveaux aménagements des pistes cyclables, cette aide financière a converti les Français à la petite reine. Face au succès de l’opération, l’enveloppe de l’Etat a été triplée, soit 60 millions d’euros au total, pour permettre de réparer sa bicyclette et inciter à la pratique du vélo.

Chez un spécialiste multisport, situé dans les Yvelines, les clients se pressent. Dans la zone de stockage, 30 vélos sont en attente de réparation, contre cinq habituellement. "Au début, on prenais les rendez-vous comme ça, mais comme on a des soucis d'approvisionnement de pièces, on a pris du retard, tandis que les gens ont continué à amener leurs vélos

En ce moment, il faut un délai d’un mois pour faire réparer sa bicyclette. Ce magasin cherche d’ailleurs à embaucher, car l’aide de l’Etat pour les particuliers représente une charge de travail supplémentaire.

"Il faut remplir des documents, prendre une photo du vélo, on déduit l'aide directement en caisse et ensuite on se fait rembourser par l'Etat".

Il faut trois semaines en moyenne pour que le réparateur touche cet argent. Et l'engouement des clients pourrait encore durer plusieurs mois

A noter que l’opération est valable jusqu’au 31 décembre.