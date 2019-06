Orthographe et grammaire en dégringolade au travail : recruteurs et candidats, même combat ?

Entre 2015 et 2019, entre les accords hasardeux, les coquilles oubliées à la relecture, les fautes de frappe ou la mauvaise ponctuation, 40% des offres d'emploi contenaient ainsi en moyenne 3 fautes d'orthographe et de grammaire. Un constat déjà bien accablant. En 2019, "c'est l'hécatombe", indique Qapa.fr. Ou, tout au moins, la dégringolade : les offres d'emploi qui ont plus de trois fautes sont en hausse, à plus de 58% !





Côté candidats, même combat : en 2015, 58% des CV étaient remplis de 15 erreurs orthographiques et grammaticales. Avec un grand nombre de fautes d'accent, de ponctuation et d'orthographe. En 2019, les choses n'ont pas évolué, ou du moins pas dans le bon sens : en moyenne, 63% des CV contiennent 7,5 fautes de français. Les candidats font donc moins de fautes, mais ils sont malheureusement plus nombreux à en faire.





De cela, les sondés semblent conscients. En effet, si en 2015, 60% des Français considéraient être assez doués en orthographe et en grammaire, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. 51% admettent ainsi leurs lacunes et savent qu'ils commettent des fautes lorsqu'ils écrivent. Paradoxalement, ils sont moins prudents et moins assidus pour éviter leurs erreurs : 87% déclarent se relire plusieurs fois afin de corriger leurs fautes éventuelles en 2019, alors qu'ils étaient plus de 94% à le faire en 2015.