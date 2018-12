Oubliez le mythe de la jeunesse de Jobs ou Zuckerberg : en vrai, les fondateurs de start-up à succès ont 45 ans

L’image d’Epinal est tenace : derrière une start-up qui réussit, se trouve forcément un jeune génie, fringant, visionnaire. Peut-être parce que Bill Gates, Steve Jobs ou Marck Zuckerberg incarnent, inconsciemment, l’entrepreneur à succès. Et pourtant...





Et si l’expérience était en fait le meilleur facteur de réussite ? Des chercheurs ont épluché les données du Bureau de recensement des Etats-Unis et, via une étude publiée dans la Harvard Business review, se sont penchés sur les fondateurs d’entreprises à succès des dernières années, dans la Silicon Valley.